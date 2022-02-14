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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 5
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Первые оценки Horizon Forbidden West

Опубликовано: 14.02.2022 17:26:38
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Совсем скоро Horizon Forbidden West доберется до релиза на PS4 и PS5, и в сети уже начали появляться первые оценки критиков. В общем и целом игру оценили не хуже первой части: средний балл на Metacritic сейчас равен 89, и ровно такую же оценку журналисты поставили и Horizon Zero Dawn.

В обзорах хвалят визуальную составляющую, улучшения в боевой системе и навигации по миру, квесты, сюжет и разнообразие врагов. В качестве минусов критики приводят лишь небольшие технические шероховатости и местами скучноватые активности в открытом мире.

 


 

Оценки:

  • The VG247 review - 4/5
  • IGN - 9
  • Game Informer - 9.25
  • GameSpot - 8
  • Guardian - 4/5
  • EGM - 4/5
  • Paste Magazine - 8
  • Press Start - 10
  • TheGamer - 4/5
  • Screen Rant - 4.5/5
  • VideoGamer - 8
  • CGMagazine - 9
  • Easy Allies - 9
  • Hobby Consolas - 90/100
  • Gameblog - 9
  • Everyeye.it - 9
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fmn1959 (уровень 30)вчера, 06:28:12
Сообщение отредактировано пользователем 15.02.2022 06:28:47
MrAlienMax писал(а):
Вот мне интересно, есть ли хоть одна игра, которая удостоилась максимально возможной оценки критиков, например 5/5 или 10/10 ?
Идеальным в этом мире может быть только Бог. А близко к этим оценкам стоят всем известные игры: ГТА, Ведьмак, Скайрим, Бог войны, РДР...... и т.д. и т.п. еще 20 можно перечислить или больше. По вышеуказанной игре большего и не ожидал, раз в пару лет можно и переиграть. У каждого своё, мне лично запал Безумный макс, - моя ежегодная забава.
Игровой разум
Прометей (уровень 29)15.02.2022 04:18:11
Неплохие оценки. Исходя из многочисленных обзоров, игра вышла отличной.
Коммодор
MrAlienMax (уровень 22)15.02.2022 03:43:26
Вот мне интересно, есть ли хоть одна игра, которая удостоилась максимально возможной оценки критиков, например 5/5 или 10/10 ?
Игровой разум
RedDaron (уровень 18)14.02.2022 18:56:17
AlexF1 писал(а):
+ Анбоксинг обоих коллекционных изданий приложу. Мож кто взглянуть захочет. Не усните только, там на 15 минут...
Как-то... Вроде наполнение Regalla Edition неплохое, но официально оно к нам не попало. А обычный Collector's какой-то уж стандартный - фигурка, жиденький артбук, стилбук с бумажкой вместо диска и все. Нет никакой "изюминки". Да и от слонов а-ля "собери сам" не в восторге. Что того, что другого.)
+ Громозев от Triforce из коллекционки к предыдущей части определенно меня больше радует.
Фигурки хороши
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)14.02.2022 17:58:16
+ Анбоксинг обоих коллекционных изданий приложу. Мож кто взглянуть захочет. Не усните только, там на 15 минут...
Как-то... Вроде наполнение Regalla Edition неплохое, но официально оно к нам не попало. А обычный Collector's какой-то уж стандартный - фигурка, жиденький артбук, стилбук с бумажкой вместо диска и все. Нет никакой "изюминки". Да и от слонов а-ля "собери сам" не в восторге. Что того, что другого.)
+ Громозев от Triforce из коллекционки к предыдущей части определенно меня больше радует.
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