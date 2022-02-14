Первые оценки Horizon Forbidden West

Совсем скоро Horizon Forbidden West доберется до релиза на PS4 и PS5, и в сети уже начали появляться первые оценки критиков. В общем и целом игру оценили не хуже первой части: средний балл на Metacritic сейчас равен 89, и ровно такую же оценку журналисты поставили и Horizon Zero Dawn.

В обзорах хвалят визуальную составляющую, улучшения в боевой системе и навигации по миру, квесты, сюжет и разнообразие врагов. В качестве минусов критики приводят лишь небольшие технические шероховатости и местами скучноватые активности в открытом мире.





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