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Первые детали Final Fantasy XVI

Опубликовано: 5 час. 38 мин. назад
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Продюсер Final Fantasy XVI раскрыл первые деталей новой части серии, которая была анонсирована на PS5 в сентябре.

Действие игры развернется в мире Валистея, усеянном огромными залежами Первозданных Кристаллов, которые на протяжении многих поколений благословляли эфиром окружающие королевства. Благодаря этому королевства процветали, а их население жило в комфорте. За Первозданные Кристаллы велись бесчисленные войны, что привело к возвышению таких наций, как Великое герцогство Розарии, Святая империя Санбрек, Королевство Валоэд, Далмекинская республика и Железное королевство. Продолжающиеся стычки между ними грозили покончить с хрупким миром, но с появлением разрушительной скверны все стало еще хуже.

 

Первые детали Final Fantasy XVI

 

Главным героем Final Fantasy XVI является Клайв Росфилд (прим: юноша и мужчина с татуировкой на лице в дебютном трейлере – это один и тот же человек) – первенец эрцгерцога Розарии, щит, который защищает своего младшего брата Джошуа, Доминанта Феникса. Джошуа даровал Клайву благословение Феникса, что наделило его способностью повелевать силой огня Эйконов. Также Джошуа может превращаться в Феникса, чтобы защищать свою нацию. По мере развития сюжета с братьями случается большая трагедия.

Еще одной важной героиней игры является Джилл Уоррик. В раннем возрасте девушку увезли из родных Северных земель – государства, поклявшегося в верности великому герцогству Розария, – где она оказалась под защитой герцогства, обеспечив мир между двумя королевствами. Так, она провела свои детские годы в семье Росфилдов и росле вместе с братьями.

 

Первые детали Final Fantasy XVI

 

Эйконы – это Саммоны, что являются самыми разрушительными и смертоносными существами в Валистее. Они обитают внутри Доминантов, наделяя их своей силой. Обращение к Доминантам зависит от наций – одни их воспринимают как членов королевской семьи, а другие – просто как орудия войны и отрправляют их сражаться на передовую.

В дебютном трейлере появляются такие Эйконы, как Шива, Ифрит, Феникс и Титан. В будущем разработчики обещают поведать больше деталей об этих существах.

 

Первые детали Final Fantasy XVI

 

Новый большой анонс по Final Fantasy XVI состоится в 2021 году, а пока создатели игры запустили тизер-сайт, где можно найти различную информацию и арты.

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Почетный геймер
andystorm (уровень 8)3 час. 13 мин. назад
Всё это отлично, но я ХОЧУ ЧТОБЫ ОНА ВЫШЛА НА ПК!!!!! 15 часть вышла ведь.
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