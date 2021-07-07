Первое бесплатное DLC к Cyberpunk 2077 не вышло в срок

В начале января CD Projekt RED выпустила дорожную карту Cyberpunk 2077, которая показывала очередность релиза патчей, бесплатных дополнений и версий игры для новых консолей. Конкретные даты студия не стала указывать, но визуально график был разделен на две половины 2021 года. Первую добавку, согласно изображению, планировали выпустить до июля, но разработчики не успели.

CDPR не вложилась в заявленные сроки и опубликовала другую дорожную карту. На ней вся вторая половина 2021 года отмечена единым отрезком, который включает бесплатные DLC и версии Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series. Точные даты снова отсутствуют.