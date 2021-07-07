НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
35769266
Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
84Место:415 / 1617
Общая информацияНовости (63)Блоги (11)Видео (23)Скриншоты (19)Статьи (2)Геймарт (12)Обои (3)Похожие игры (4)Достижения

Первое бесплатное DLC к Cyberpunk 2077 не вышло в срок

Опубликовано: вчера, 17:56:13
Поделиться:  

В начале января CD Projekt RED выпустила дорожную карту Cyberpunk 2077, которая показывала очередность релиза патчей, бесплатных дополнений и версий игры для новых консолей. Конкретные даты студия не стала указывать, но визуально график был разделен на две половины 2021 года. Первую добавку, согласно изображению, планировали выпустить до июля, но разработчики не успели.

 

 

CDPR не вложилась в заявленные сроки и опубликовала другую дорожную карту. На ней вся вторая половина 2021 года отмечена единым отрезком, который включает бесплатные DLC и версии Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series. Точные даты снова отсутствуют.

 

Вам также может быть интересно
Игры для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2021 Microsoft объявила состав июльской подборки бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold. Как и в случае с прошлыми месяцами, на этот раз обошлось без откровений. Список всецело составлен из нишевых и малоизвестных проектов... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2021 Анонсирован Avatar: Frontiers of Pandora Вишенкой на торте презентации Ubisoft Forward стал анонс Avatar: Frontiers of Pandora, невероятного красивого приключения в открытом мире с видом от первого лица в знаменитой вселенной. Сюжет игры расскажет... Анонсирован Avatar: Frontiers of Pandora
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)6 час. 55 мин. назад
Ребят почти на кресте распяли biggrin не мудрено что работа по проекту задерживается, людям теперь страшно dirol
Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)сегодня, 04:14:13
Сообщение отредактировано пользователем 08.07.2021 04:14:22
Да кто сомневался-то? rofl
Игровые новoсти
1 час. 9 мин. назад0Для Cyberpunk 2077 не готовится самое большое обновление вчера, 20:07:160Оценки Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin вчера, 17:56:132Первое бесплатное DLC к Cyberpunk 2077 не вышло в срок вчера, 17:25:214Ubisoft представила Assassin’s Creed Infinity 07.07.2021 10:30:021Анонсировано духовное продолжение Zeno Clash 06.07.2021 21:55:520Представлена RoboCop: Rogue City 06.07.2021 21:31:352Кинематографический трейлер и дата релиза новой Test Drive
Новости игр
Ubisoft представила Assassin’s Creed InfinityИГРЫ Ubisoft представила Assassin’s Creed Infinity Известный инсайдер и журналист Джейсон Шрайер опубликовал статью, где рассказал о Assassin’s Creed Infinity. По его словам, проект представляет собой онлайн-платформу на манер Fortnite и GTA Online. Он будет постоянно обновляться... Трейлер к запуску Monster Hunter Stories 2: Wings of RuinИГРЫ Трейлер к запуску Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет только девятого июля, но Capcom уже сейчас опубликовала трейлер к релизу грядущего приключенческого боевика. Первая половина ролика показывает главных героев и персонажей... Трейлер Галеба – персонажа Vampire: The Masquerade – SwansongИГРЫ Трейлер Галеба – персонажа Vampire: The Masquerade – Swansong На мероприятии Nacon Connect зрителям представили новый трейлер ролевой игры Vampire: The Masquerade – Swansong. В нем разработчики из Big Bad Wolf Studio познакомили аудиторию с персонажем по имени Галеб...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Ubisoft представила Assassin’s Creed InfinityCtrl + стрелка вправо