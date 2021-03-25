Персонаж Мистик в трейлере Hood: Outlaws & Legends

Студия Sumo Digital и издательство Focus Home Interactive выпустили очередной трейлер грядущего кооперативного боевика Hood: Outlaws & Legends. В ролике разработчики подробно рассказали о персонаже специализации Мистик.

Этот герой пользуется булавой на цепи, которая подходит для сражений на ближней и средней дистанции. Он также способен ослеплять врагов пузырьком с ядом и сканировать местность. Последний навык позволяет видеть противников сквозь стены.

Hood: Outlaws & Legends выйдет 10 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.