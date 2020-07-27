Persona 5 Scramble выйдет на Западе

Компания Tecmo Koei сообщила о том, что hack & slash Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers выйдет за пределами Японии на PS4 и Nintendo Switch, где игра стала доступна еще в феврале этого года. Однако точная дата релиза пока не называется.

Напомним, что по стилю геймплей Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers напоминает игры серии Dynasty Warriors, где герои при помощи различных умений сражаются с одновременно огромным количеством врагов на одном экране. Но в проекте также присутствуют и привычные элементы игр Persona.