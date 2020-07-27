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Persona 5 Scramble выйдет на Западе

Опубликовано: вчера, 18:07:06
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Компания Tecmo Koei сообщила о том, что hack & slash Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers выйдет за пределами Японии на PS4 и Nintendo Switch, где игра стала доступна еще в феврале этого года. Однако точная дата релиза пока не называется.

Напомним, что по стилю геймплей Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers напоминает игры серии Dynasty Warriors, где герои при помощи различных умений сражаются с одновременно огромным количеством врагов на одном экране. Но в проекте также присутствуют и привычные элементы игр Persona.

 

Скриншот игры Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

 

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)11 час. 12 мин. назад
Не совсем подтверждение, просто строчка о западном релизе появилась в финансовом отчете на будущий год. Пока официального анонса не случилось, с западным релизом может случиться всё, что угодно. Но хоть что-то, хоть какая-то радость, а то просто полнейшее молчание, как будто такой игры вообще не существует для мира, а ведь уже почти полгода с японского релиза прошло
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