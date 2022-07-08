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Nickless Опубликовал Nickless 0

Переосмысленные приключения Робина Гуда – в дебютном трейлере Gangs of Sherwood

Опубликовано: 4 час. 53 мин. назад, Nickless
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Издательство Nacon и разработчики из Appeal Studios анонсировали новую игру Gangs of Sherwood. Это кооперативный экшен, действие которого происходит в переосмысленной вселенной Робина Гуда.

Играть в Gangs of Sherwood можно как самому, так и в компании до четырех человек. Помимо Робина Гуда, среди игровых персонажей доступны Дева Мэриан, монах Тук и Маленький Джон. Героям предстоит проделать путь от Шервудского леса до замка шерифа Ноттингемского, преодолевая полчища неприятелей.

Gangs of Sherwood выйдет в 2023 году на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam и Epic Games Store).

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