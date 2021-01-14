Перенос релиза дополнения Odyssey для Elite Dangerous

Компания Frontier Developments заявила о вынужденном переносе релиза дополнения Odyssey для космического симулятора Elite Dangerous. Больше всего он затронул консольные версии игры. Изначально планировалось выпустить дополнение в начале 2021 года, однако теперь пользователи ПК смогут опробовать его альфа версию в начале весны, а обладатели PS4 и Xbox One – только осенью. Полностью аддон станет доступен на ПК под конец весны.

Напомним, что Odyssey позволит исследовать планеты пешком, выполняя новые задания и участвуя в тактических сражениях. Кроме этого, можно будет кастомизировать своих персонажей для наземных операций с помощью различных спецкосмтюмов и приспособлений, а также пересекаться с другими игроками в социальных хабах по всей галактике.