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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter – релиз в 2021

Опубликовано: вчера, 16:21:16
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В 2018 году студия Owlcat Games выпустила хорошую ролевую игру Pathfinder: Kingmaker. Теперь же она разрабатывает непрямое продолжение – Pathfinder: Wrath of the Righteous, которое накануне получило новый трейлер, собственную страницу на Kickstarter и примерную дату релиза – лето 2021 года на PC.

Краудфандинговая кампания Pathfinder: Wrath of the Righteous продлится месяц, в течение которого девелоперы желают собрать хотя бы 300 тысяч долларов (сумма достигнута за день). Они уже владеют средствами для создания базовой игры, так что деньги с Kickstarter пойдут только на реализацию дополнительных идей.

Pathfinder: Wrath of the Righteous собирается похвастаться следующими особенностями: 10 играбельных рас, 10 напарников, 21 класс, 5 архетипов для каждого класса, более тысячи способностей, механика командования армиями и другое. В создании сюжета игры принимает участие небезызвестный Крис Авеллон.

Kickstarter Trailer
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