Pathfinder: Wrath of the Righteous получил дату релиза на консоли

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Pathfinder: Wrath of the Righteous PS4 / XOne / ПК

Owlcat Games назвали дату релиза ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous на PS4 и Xbox One. Состоится выход проекта на консолях 1 марта 2022 года, а ПК-пользователи, напомним, смогут начать играть уже с 2 сентября этого года.

Вместе с этим разработчики выпустили новый трейлер, где показали различные аспекты новой части – главного злодея, доступных компаньонов, которые помогут герою в его путешествии, механики геймплея, мифический путь, который сможет выбрать протагонист игры, что в итоге приведет его к мифической трансформации, и многое другое.