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Pathfinder: Wrath of the Righteous получил дату релиза на консоли

Опубликовано: 8 час. 29 мин. назад
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Owlcat Games назвали дату релиза ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous на PS4 и Xbox One. Состоится выход проекта на консолях 1 марта 2022 года, а ПК-пользователи, напомним, смогут начать играть уже с 2 сентября этого года.

Вместе с этим разработчики выпустили новый трейлер, где показали различные аспекты новой части – главного злодея, доступных компаньонов, которые помогут герою в его путешествии, механики геймплея, мифический путь, который сможет выбрать протагонист игры, что в итоге приведет его к мифической трансформации, и многое другое.

Feature Trailer [RUS]
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