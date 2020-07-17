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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
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Paradox Interactive купила авторов Surviving the Aftermath

Опубликовано: 2 час. 10 мин. назад
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Paradox Interactive сообщила о приобретении Iceflake – авторов Surviving the Aftermath. С учетом этого факта, теперь Paradox Interactive владеет 9 внутренними студиями.

Студия Iceflake была создана в 2007 году и занимается разработкой различных проектов для консолей, PC, а также VR и мобильных устройств. На данный момент разработчики продолжают работу над Surviving the Aftermath – симулятором градостроительства и колонизации Земли в сеттинге постапокалипсиса.

Руководитель операционного отдела Paradox Interactive, Шарлотта Нилсон, заявила о том, что создаваемый авторами проект действительно заслуживает своего места в портфолио издателя, а прошедшая сделка позволит объединить усилия и вывести качество игр на новый уровень.

Игра вышла в раннем доступе 19 октября 2019 года для PlayStation 4, Xbox One и PC.

 

 

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