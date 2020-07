Paradox Interactive купила авторов Surviving the Aftermath

Вам также может быть интересно

В Microsoft Store появился новый проект под названием The Red Door. Казалось бы, причем тут Activision и вообще серия Call of Duty? Однако, объем занимаемого места в 82 гигабайт, возрастной рейтинг и жанр шутер намекают нам на то...

В Microsoft Store обнаружили проект The Red Door – возможно новую Call of Duty

Willy Morgan and the Curse of Bone Town – обзор

Так проходит слава мирская – эти слова легко применимы к жанру квест. Когда-то популярность квестов не знала границ, в а книге рекордов Гиннеса значилась первая игра серии Myst, как чемпион мировых продаж...