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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Outriders появится в Xbox Game Pass на релизе

Опубликовано: 15.03.2021 18:15:50
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Шутер с ролевыми элементами Outriders от студии People Can Fly и издательства Square Enix выйдет 1 апреля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Это будет один из главных релизов следующего месяца, и как оказалось, покупать игру не обязательно. По крайней мере, владельцам консолей Xbox, ведь проект сразу не релизе появится в Xbox Games Pass.

Правда, без нюансов не обошлось. С 1 апреля Outriders будет доступна в подписочном сервисе Microsoft на Xbox и мобильных платформах, но не на ПК. С чем связано такое решение, неизвестно. Видимо, Square Enix рассчитывает на хорошие продажи Outriders на персональных компьютерах после успеха демоверсии.

 

 

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