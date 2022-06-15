Отправляемся на итальянский фронт в новом трейлере Isonzo

Разработчики из студии M2H совместно с издателем Blackmill Games представили новый трейлер шутера Isonzo. В нем авторы показали ожесточенное сражение у подножия горы и раскрыли точную дату выхода проекта – 13 сентября.

Isonzo – это уже третий шутер в сеттинге Первой мировой войны от M2H, после Verdun и Tannenberg.

В этот раз игроки отправятся на итальянский фронт и заснеженные альпийские горы. Разработчики обещают сражения, основанные на реальных битвах, шесть классов и высокую реалистичность.

Игра выйдет на всех основных платформах: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.