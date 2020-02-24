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Особенности Curse of the Dead Gods

Опубликовано: вчера, 14:01:37
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Пока Sony отказывается ехать на PAX East 2020 из-за коронавируса, компания Focus Home Interactive во всю готовится к предстоящей выставке. Сегодня издатели опубликовали новое видео рогалика Curse of the Dead Gods, в котором рассказали об основных аспектах игры. Пользователей ждет постоянно меняющийся лабиринт со смертельными ловушками, куда отправляется алчный протагонист за золотом, могуществом и вечной жизнью. Там ему предстоит сражаться в динамичных тактических боях с врагами при помощи широкого спектра вооружения и даже приносить в жертву свою человечность.

Напомним, что 3 марта Curse of the Dead Gods появится в раннем доступе в Steam.

PAX East 2020 - Gameplay Overview Trailer
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