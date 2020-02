Разработчики Streets of Rage 4 опубликовали новое видео, посвященное мультиплееру игры и еще одному персонажу. Также они назвали более точную дату релиза новинки – она доберется до PC, PS4, Xbox One и...

Streets of Rage 4 – новое видео и более точная дата релиза

Геймплейный трейлер Help Will Come Tomorrow

Особенности Curse of the Dead Gods

UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury, наконец, получила дату релиза

Напомним, что 3 марта Curse of the Dead Gods появится в раннем доступе в Steam.

Пока Sony отказывается ехать на PAX East 2020 из-за коронавируса, компания Focus Home Interactive во всю готовится к предстоящей выставке. Сегодня издатели опубликовали новое видео рогалика Curse of the Dead Gods , в котором рассказали об основных аспектах игры. Пользователей ждет постоянно меняющийся лабиринт со смертельными ловушками, куда отправляется алчный протагонист за золотом, могуществом и вечной жизнью. Там ему предстоит сражаться в динамичных тактических боях с врагами при помощи широкого спектра вооружения и даже приносить в жертву свою человечность.

Curse of the Dead Gods

Curse of the Dead Gods ПК

