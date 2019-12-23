НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
30834
Дюка Опубликовал Дюка 0
83Место:453 / 1520
Общая информацияНовости (39)Блоги (1)Видео (30)Скриншоты (139)Статьи (1)Обои (17)Похожие игры (5)Достижения

Операция З.И.М.А. в War Thunder

Опубликовано: 23.12.2019 13:14:30
Поделиться:  

Компания Gaijin Entertainment объявила о начале акции под названием «Операция З.И.М.А.» в игре War Thunder. С 20 декабря по 13 января игрокам предстоит выполнять задания в борьбе за новые модели боевой техники, каждая из которых обладает своими особенностями – тяжелый истребитель ТИС МА, САУ QF 3.7 RAM, торпедный катер 94 FT PT-811, истребитель-перехватчик J6K1, танк MERKAVA MK.2B и эсминец ТИП 1924 JAGUAR. Кроме этого, будут выдаваться и другие призы, включая новогодние декали в стиле «Пин-ап» и декораторы «Оружие».

Задания «Операции З.И.М.А.» буду доступны в обычных случайных боях, а числе наград игроки получат купоны призовой техники, которые можно активировать на свой аккаунт, а можно выставить на продажу на бирже.

Играть в War Thunder
Вам также может быть интересно
TORGI за Phoenix Point Следующий розыгрыш состоится 10 января. Успей испытать удачу! Halo: Reach получает Kocmozilla. TORGI за Phoenix Point Aima Wars: Steampunk and Orcs – орки на дирижаблях Идея смешать воедино классическое фэнтези и стимпанк не нова. Летающих на «кукурузниках» орков мы помним еще по Arcanum: Of Steamworks and Magic Obscura (2001). Но идея остается привлекательной. Aima Wars: Steampunk and Orcs – свежее высказывание на тему. И теперь это ММО. Aima Wars: Steampunk and Orcs – орки на дирижаблях
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 50 мин. назад0Celeste стала бесплатной в Epic Games Store 3 час. 42 мин. назад0Последняя глава Black Mesa вышла из «беты» 23.12.2019 18:30:010В Epic Games Store раздают Ape Out – динамичный экшен про гориллу 23.12.2019 13:14:300Операция З.И.М.А. в War Thunder 20.12.2019 18:30:230TowerFall Ascension – еще одна бесплатная игра от Epic Games Store 20.12.2019 16:49:165Новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – вся история в одной игре 20.12.2019 16:26:020Подарки и угощения в Dying Light – старт новогоднего эвента
Новости игр
Подарки и угощения в Dying Light – старт новогоднего эвентаИГРЫ Подарки и угощения в Dying Light – старт новогоднего эвента Накануне студия Techland запустила в своем зомби-экшене Dying Light новогодний эвент, содержащий увлекательные занятия, подарки и угощения. Событие будет активно на платформах PC, PS4 и Xbox One до... Новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – вся история в одной игреИГРЫ Новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – вся история в одной игре На E3 2019 компания Warner Bros. анонсировала LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – игру, которая повествует о событиях всех девяти фильмов из саги про Скайуокеров. Сегодня же девелоперы опубликовали... TowerFall Ascension – еще одна бесплатная игра от Epic Games StoreИГРЫ TowerFall Ascension – еще одна бесплатная игра от Epic Games Store Сейчас в магазине Epic Games Store проходит не только новогодняя распродажа с различными скидками, но и раздача бесплатных игр. Вчера пользователям предлагали стратегию Into the Breach, а сегодня...
© 2009-2019 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
TowerFall Ascension – еще одна бесплатная игра от Epic Games StoreCtrl + стрелка вправо