Операция З.И.М.А. в War Thunder

Компания Gaijin Entertainment объявила о начале акции под названием «Операция З.И.М.А.» в игре War Thunder. С 20 декабря по 13 января игрокам предстоит выполнять задания в борьбе за новые модели боевой техники, каждая из которых обладает своими особенностями – тяжелый истребитель ТИС МА, САУ QF 3.7 RAM, торпедный катер 94 FT PT-811, истребитель-перехватчик J6K1, танк MERKAVA MK.2B и эсминец ТИП 1924 JAGUAR. Кроме этого, будут выдаваться и другие призы, включая новогодние декали в стиле «Пин-ап» и декораторы «Оружие».

Задания «Операции З.И.М.А.» буду доступны в обычных случайных боях, а числе наград игроки получат купоны призовой техники, которые можно активировать на свой аккаунт, а можно выставить на продажу на бирже.