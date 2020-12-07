Онлайн-шутер Cuisine Royale будет доступен на PS5 и Xbox Series

Gaijin Entertainment и Darkflow Software объявили о скором выходе глобального обновления для онлайн-шутера Cuisine Royale, которое добавит в игру два новых героя, новую карту «Остров Сибирь» и переработанные системы прокачки и экипировки. Более того, проект меняет свое название, и теперь будет известен на всех платформах, как Cuisine Royale Second Edition: Fulfillment of All Desires (сокращенно CRSED: F.O.A.D.) Кроме этого, скоро игра станет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На PS5 и Xbox Series X она будет работать в разрешении 4K при 60fps, а для Xbox Series S – 1440p при 60fps.

Метаигра в CRSED: F.O.A.D. также претерпела значительных отличий. Система ротации бесплатных персонажей даст возможность опробовать большинство героев, чтобы вы могли выбрать тех, за кого вам хочется играть постоянно. Влияющие на игру эффекты, что ранее были привязаны к предметам одежды, теперь экипируются отдельно. Благодаря этому можно менять облик персонажа как угодно, не задумываясь о планах на бой. В дополнение к ловушкам, ритуалам и уникальным личным навыкам героев появились новые мистические силы – способности, которые не расходуют души побежденных врагов, но долго перезаряжаются, и ведьмовские мешочки. Новая система Battle Pass поможет зарабатывать за выполнение заданий косметические предметы, рецепты ведьминских мешочков, мистические свитки, уникальные ловушки и ритуалы, камни призыва и многое другое.