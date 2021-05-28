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Онлайн-шутер CRSED: F.O.A.D. теперь на Switch

Опубликовано: 28.05.2021 19:35:57
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Gaijin Entertainment объявили о релизе онлайн-шутера CRSED: F.O.A.D. на Nintendo Switch. Ранее, напомним, он был доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Теперь пользователи смогут проводить время за игрой не только перед телевизором или монитором, но и в любом другом месте.

 

«Мы рады, что удалось перенести на Nintendo Switch такую большую и графическую сложную игру, как CRSED: F.O.A.D., и пригласить десятки миллионов владельцев консоли на кровавую арену Темных богов», – говорит Клайд Малликан, евангелист CRSED: F.O.A.D. в Северной Америке.

 

CRSED: F.O.A.D. на Nintendo Switch доступен бесплатно, а за реальные деньги можно приобретать косметические предметы или ускорить прокачку.

 

Онлайн-шутер CRSED: F.O.A.D. теперь на Switch.

 

Играть в CRSED: F.O.A.D.
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