Онлайн-шутер CRSED: F.O.A.D. теперь на Switch.

Gaijin Entertainment объявили о релизе онлайн-шутера CRSED: F.O.A.D. на Nintendo Switch. Ранее, напомним, он был доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Теперь пользователи смогут проводить время за игрой не только перед телевизором или монитором, но и в любом другом месте.

«Мы рады, что удалось перенести на Nintendo Switch такую большую и графическую сложную игру, как CRSED: F.O.A.D., и пригласить десятки миллионов владельцев консоли на кровавую арену Темных богов», – говорит Клайд Малликан, евангелист CRSED: F.O.A.D. в Северной Америке.

CRSED: F.O.A.D. на Nintendo Switch доступен бесплатно, а за реальные деньги можно приобретать косметические предметы или ускорить прокачку.



