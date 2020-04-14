Old World – новая стратегия от создателей Offworld Trading Company

Компания Mohawk Games, создавшая Offworld Trading Company, анонсировала свою новую игру под названием Old World, события которой разворачиваются в эпоху классицизма и позволяют создать собственную династию. Проект получит ранний доступ в Epic Games Store к лету этого года.

Old World предложит инновационные механики. Например, приказы будут ограничивать общее количество действий на одном ходу, но при этом позволят тратить их хоть на одного юнита. Количество этих приказов можно увеличить, повышая легитимность себя на должности правителя – строя Чудеса, выполняя амбициозные цели и получая титулы.

Каждый ход в Old World представляет один внутриигровой год, а так как правитель не бессмертен, нужно заботиться о продолжении рода. Уникальность каждой партии достигается за счет более тысячи событий, начало которых диктуется принимаемыми решениями. Для победы в игре необходимо, чтобы ваша династия реализовала 10 амбиций, которые генерируются динамически.