Официальный анонс Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Компания Ubisoft во время Ubisoft Forward официально анонсировала ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, слухи о котором начали недавно появляться в сети. Игра предложит новое исполнение известной истории о Принце Персии, обладающего способностью перематывать время, что отправится вновь спасать королевство от коварного визиря. Игроков ждут новые модели врагов, новые кинематографические сцены, улучшенная озвучка, анимации паркрура, современное управление и многое другое.

Релиз Prince of Persia: The Sands of Time Remake состоится 21 января 2021 года на ПК (Uplay и Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.