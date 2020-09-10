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Официальный анонс Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Опубликовано: 10.09.2020 22:34:11
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Компания Ubisoft во время Ubisoft Forward официально анонсировала ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, слухи о котором начали недавно появляться в сети. Игра предложит новое исполнение известной истории о Принце Персии, обладающего способностью перематывать время, что отправится вновь спасать королевство от коварного визиря. Игроков ждут новые модели врагов, новые кинематографические сцены, улучшенная озвучка, анимации паркрура, современное управление и многое другое.

Релиз Prince of Persia: The Sands of Time Remake состоится 21 января 2021 года на ПК (Uplay и Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Announce Trailer [RUS]
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Гранд-мастер джедай
Hoso (уровень 19)вчера, 21:13:57
Сообщение отредактировано пользователем 11.09.2020 21:14:16
Я думаю что скорее всего графический стиль игры такой, а не графика слабая. Она стилизованная, а не реалистичная.
Майор группы
Skyimp (уровень 18)11.09.2020 20:07:15
Avtor-avtora писал(а):
выкатить старый забытый бренд и попытаться заработать бабла.
Щас бы RE был забытым брендом :D
Ну вот, в этом и весь эксперимент? Ну да, а я думал эксперимент в том что теперь от третьего лица, что переработка истории, что редизайн всего и вся случился. Но нет, эксперимент это всего-то выкатить старый забытый бренд ))) ну и чушь вы порете.

Avtor-avtora писал(а):
А если взять во внимание что Принц в двое длиннее по сюжету и прохождению неизвестно что нас там будет ждать
Как у вас получается, что уже заведомо знаете что Принц будет двое длиннее по сюжету, но в тоже время задаётесь вопросом о том что нас будет ждать в прохождении? :D
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)11.09.2020 20:04:25
Сообщение отредактировано пользователем 11.09.2020 20:04:49
DesmondSlade писал(а):
Не выстрелит, это заведомо мертвый ремейк
результат будет такой же как и в своё время 2002 произвёл RE1, возможно о ней заговорят и там глядишь кто-то скажет "а что не плохо ведь.." ассасина схавали и это будут хавать biggrin
DesmondSlade писал(а):
Ага, фанаты W3 также думали про Reforged
я такого не говорил т.к. Reforged не играл и не планирую , я давно прошёл W3 и больше к нему возвращаться как то не хотелось, стратегий хороших и сейчас хватаетgood3
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)11.09.2020 19:57:12
Avtor-avtora писал(а):
Так же поступят и Юбики, если ремейк первого Принца выстрелит
Не выстрелит, это заведомо мертвый ремейк (которому нужен свой ремейк, ХА), и лично мне кажется (одевает шапочку из фольги), этого Ubi и хотели. Типа - "Вот вам корявый ремейк принца. Ой, что случилось, не понравилось ? ЗАЖРАЛИСЬ. Больше никаких вам ремейков и тем более новых частей. Жрите наших душных кредо дебилов.
Avtor-avtora писал(а):
Лично мне на графику ремейка Принца всё равно.
Ага, фанаты W3 также думали про Reforged. В итоге большинство предпочло не портить глазки, а переключиться на классик.

Псс, оформи предзаказик, получи скин "старого" принца и фильтр классики
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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)11.09.2020 19:44:00
Skyimp писал(а):
но о каком роде эксперимента идёт речь?
выкатить старый забытый бренд и попытаться заработать бабла.

Skyimp писал(а):
то в Принце складывается ощущение что это какой-то прокачанный ремастер, рано конечно говорить о чём-то, но ремейк это всегда что-то новое в старой игре
А много нового в ремейке Re1 ?
p.s. Если не играли я вам скажу, несколько локаций в игре, 80% это старый добрый RE 1996г.
А если взять во внимание что Принц в двое длиннее по сюжету и прохождению неизвестно что нас там будет ждать smile
Майор группы
Skyimp (уровень 18)11.09.2020 19:34:26
Avtor-avtora писал(а):
Какой же вы непонятливый pardon
Ремейк Принца своего рода эксперимент Юбиков как когда то сделали Капкомы. Если он зайдёт то они скорее всего будут делать ремейк второго принца.
Извините, я аж поперхнулся чаем, но о каком роде эксперимента идёт речь? Если ремейк РЕ был реально экспериментальным, то в Принце складывается ощущение что это какой-то прокачанный ремастер, рано конечно говорить о чём-то, но ремейк это всегда что-то новое в старой игре, а здесь... просто натянули скинчики высокополигональные да и всё... ну такое
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)11.09.2020 19:20:55
Avtor-avtora писал(а):
+ наверно да biggrin
ремастер и ремейк вообще-то совершенно разные вещи, мало чего имеющие между собой общего. Врядли бы кто-то сильно возмущался, если бы Юби сделали ремастер первого Принца, подтянув разрешение и текстурки и выкатив на актуальные платформы. Но они взялись за ремейк, то есть полное переосмысление, и выполнили его паршиво (как минимум визуально). Поэтому какое отношение к этой теме имеет ремастер RE вообще непонятно
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)11.09.2020 19:16:00
miharozhnov писал(а):
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+ наверно да biggrin
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 17)11.09.2020 19:12:37
Avtor-avtora писал(а):
ты серьёзно !?biggrin
именно с ним я и сравниваю, между 2002 и hd remaster 2015 разница так себе.
После выхода ремейка 2002 я что-то не помню ревущих фанатов дайте нам ремейк RE2 или 3.
Всё началось после выхода именно Ремастера 2015, именно тогда снова родился интерес к серии и теперь мы имеем ремейки Re2 и 3.
Так же поступят и Юбики, если ремейк первого Принца выстрелит, соберёт своих почитателей(баблаgrin ) Будет ремейк второго а дальше и третьего. Лично мне на графику ремейка Принца всё равно. Именно её я люблю за другое dirol
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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)11.09.2020 19:03:12
miharozhnov писал(а):
Ты ведь в курсе, что изначально ремейк в 2002 году вышел?
ты серьёзно !?biggrin
miharozhnov писал(а):
В 2015 году был порт на пк и консоли.
именно с ним я и сравниваю, между 2002 и hd remaster 2015 разница так себе.
После выхода ремейка 2002 я что-то не помню ревущих фанатов дайте нам ремейк RE2 или 3.
Всё началось после выхода именно Ремастера 2015, именно тогда снова родился интерес к серии и теперь мы имеем ремейки Re2 и 3.
Так же поступят и Юбики, если ремейк первого Принца выстрелит, соберёт своих почитателей(баблаgrin ) Будет ремейк второго а дальше и третьего. Лично мне на графику ремейка Принца всё равно. Именно её я люблю за другое dirol
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