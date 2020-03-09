Официальный анонс королевской битвы Call of Duty: Warzone

Только что компания Activision официально анонсировала королевскую битву Call of Duty: Warzone. Игра получит отдельный клиент, который смогут запускать все пользователи абсолютно бесплатно. Премьера состоится уже завтра в 22:00 по МСК.

Владельцы новой Modern Warfare также получат возможность включать Warzone из меню шутера (завтра с 18:00 МСК). При этом между играми будет предусмотрен общий прогресс. Call of Duty: Warzone предложит два ключевых режима – привычную королевскую битву и некую «Добычу», где геймерам позволят вызывать награды за серии убийств. Возрождение бойца в «Добыче» происходит через 15 секунд, а для победы необходимо заработать 1 миллион долларов.

Из других особенностей королевской битвы Warzone выделяются: до 150 человек на карте, отсутствие рюкзака, две основные пушки, один вид гранат и одно тактическое оборудование. Вдобавок в матчах будет действовать разовая система ГУЛАГа: после первой смерти вы обнаружите себя в тюрьме, выбраться из которой можно лишь одним способом – убив другого заложника-игрока. Остальным выбывшим геймерам придется сидеть на трибунах и дожидаться своей очереди.