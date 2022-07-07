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Nickless Опубликовал Nickless 1
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Официально: пиратский экшен Skull and Bones выйдет 8 ноября

Опубликовано: 6 час. 37 мин. назад
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Свершилось: после нескольких лет разработки детище Ubisoft под названием Skull and Bones обрело точную дату выхода. Игроки смогут отправиться в пиратское приключение 8 ноября 2022 года. В честь этого события студия провела специальную презентацию, во время которой об игре стало известно еще больше.

Skull and Bones рассказывает о Золотом веке пиратов в Индийском океане. В сюжетном трейлере мы можем увидеть главного героя, которому предстоит совершить карьерный рост от изгнанника на захудалом суденышке до всемирно известного пирата. Игра воплощает всю романтику жанра: подбор команды, создание собственной флотилии, грабежи торговых кораблей и прочее.

Long Live Piracy Cinematic Trailer

Также Ubisoft показала, как все это будет реализовано. Геймплейный ролик с прохождением миссий и морскими сражениями длится свыше 7 минут.

Gameplay Overview Trailer

Релиз Skull and Bones планируется на PC, PS5 и Xbox Series.

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Знаток игр
andystorm (уровень 12)4 час. 3 мин. назад
Мне нравится, но и есть скептицизм. Надеюсь у них хоть что-то получится.
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