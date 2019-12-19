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Официальная премьера Cuisine Royale – королевская битва с юмором

Опубликовано: 15 мин. назад
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Компания Gaijin Entertainment и студия Darkflow Software запустили новую королевскую битву Cuisine Royale на PC, PS4 и Xbox One. Игра покинула бета-тест вместе с выходом масштабного обновления «Путь в Вальгаллу», которое добавило дополнительные магические ритуалы, пушки, технику и воина Севера.

В Cuisine Royale огнестрельное оружие и сверхспособности действуют в одном мире. Нашпиговывая врагов свинцом из пресловутой M-16, вы сможете вдобавок вызвать зомби, замедлить время или сотворить иное заклинание. Вместо маны используются души грешников, которые выдаются за убийства противников.

Сейчас в игре доступны карты «Нормандия» и «Мексика». С обновлением «Путь в Вальгаллу» список разнообразных героев пополнил Эрик Торссон – скандинавский воин, обрушивающийся на врагов с неба, точно Тор из «Мстителей». Кроме того, апдейт привнес в Cuisine Royale заснеженные версии карт, тематические скины и механику возрождения союзников (чтобы вернуть товарища к жизни, нужно бросить его сердце в костер).

Cuisine Royale Release Trailer [RUS]
Играть в Cuisine Royale
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