Официальная дата релиза DLC «История Сэма» для Metro: Exodus

Несколько дней назад в сеть была слита дата релиза дополнения «История Сэма» для Metro: Exodus. Сегодня же компания Deep Silver и студия 4A Games подтвердили утечку – DLC действительно выйдет 11 февраля 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Google Stadia.

«История Сэма» окажется сюжетным расширением с крупной локацией-песочницей. В роли американца вы будете исследовать Владивосток и преодолевать различные опасности, чтобы в конечном счете вернуться на родину.

Также стоит отметить, что уже 15 февраля рабочая версия Metro: Exodus наконец-то появится в Steam. 28 февраля случится еще одно важное событие – комплект Metro: Redux доберется до Nintendo Switch.



