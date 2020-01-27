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Официальная дата релиза DLC «История Сэма» для Metro: Exodus

Опубликовано: вчера, 17:32:47
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Несколько дней назад в сеть была слита дата релиза дополнения «История Сэма» для Metro: Exodus. Сегодня же компания Deep Silver и студия 4A Games подтвердили утечку – DLC действительно выйдет 11 февраля 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Google Stadia.

«История Сэма» окажется сюжетным расширением с крупной локацией-песочницей. В роли американца вы будете исследовать Владивосток и преодолевать различные опасности, чтобы в конечном счете вернуться на родину.

Также стоит отметить, что уже 15 февраля рабочая версия Metro: Exodus наконец-то появится в Steam. 28 февраля случится еще одно важное событие – комплект Metro: Redux доберется до Nintendo Switch.

 

Metro: Exodus Sam's Story DLC картинка

 

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