Одобрено Лавкрафтом: анонсирована метроидвания The Last Case of Benedict Fox

Разработчики из Rogue Games анонсировали разработку и представили первый трейлер своего нового проекта – The Last Case of Benedict Fox. Игра представляет собой мрачную метроидванию, явно вдохновленную творчеством Лавкрафта, с soulslike и платформенными элементами.

The Last Case of Benedict Fox расскажет о детективе Бенедикте Фоксе, в теле которого живет демон. События разворачиваются в 1925 году в фамильном особняке, куда герой приезжает, чтобы раскрыть преждевременную смерть семьи. Для этого ему предстоит погрузиться в их воспоминания, в которых его поджидает масса опасностей.

Проект выйдет на PC и Xbox Series X|S весной следующего года при поддержке издательства Plot Twist.