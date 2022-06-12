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roma911 Опубликовал roma911 0

Одобрено Лавкрафтом: анонсирована метроидвания The Last Case of Benedict Fox

Опубликовано: 3 час. 52 мин. назад, roma911
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Разработчики из Rogue Games анонсировали разработку и представили первый трейлер своего нового проекта – The Last Case of Benedict Fox. Игра представляет собой мрачную метроидванию, явно вдохновленную творчеством Лавкрафта, с soulslike и платформенными элементами.

The Last Case of Benedict Fox расскажет о детективе Бенедикте Фоксе, в теле которого живет демон. События разворачиваются в 1925 году в фамильном особняке, куда герой приезжает, чтобы раскрыть преждевременную смерть семьи. Для этого ему предстоит погрузиться в их воспоминания, в которых его поджидает масса опасностей.

Проект выйдет на PC и Xbox Series X|S весной следующего года при поддержке издательства Plot Twist.

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