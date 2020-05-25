Очередной State of Play посвятят The Last of Us: Part 2

Компания Sony сообщила дату следующего State of Play, который, как и прошлый, будет посвящен только одной игре. Если предыдущий раз программа демонстрировала геймплей экшена Ghost of Tsushima, то очередная часть, а покажут ее 27 мая в 23:00 МСК, будет всецело принадлежать еще одному эксклюзиву – The Last of Us: Part 2.

В 25-минутном выпуске Нил Дракманн, геймдиректор проекта, раскроет новые подробности геймплея и расскажет об опасностях игрового мира. В конце можно будет увидеть расширенное видео геймплея.