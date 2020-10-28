Оценки Watch Dogs: Legion

Завтра состоится релиз Watch Dogs Legion – третьей части серии хакерской серии, – а уже сегодня можно ознакомиться с ее оценками от зарубежных изданий. В целом проект хвалят за хорошо проработанный Лондон, где разворачиваются события игры, за еще большее количество всяческих гаджетов по сравнению с прошлыми частями и за множество активностей. А вот система «играй за всех» получилась неоднозначной: с одной стороны она интересная, но с другой портит целостность сюжета, а также создает много похожих миссий.

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