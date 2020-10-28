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Дюка Опубликовал Дюка 1
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Оценки Watch Dogs: Legion

Опубликовано: вчера, 13:40:06
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Завтра состоится релиз Watch Dogs Legion – третьей части серии хакерской серии, – а уже сегодня можно ознакомиться с ее оценками от зарубежных изданий. В целом проект хвалят за хорошо проработанный Лондон, где разворачиваются события игры, за еще большее количество всяческих гаджетов по сравнению с прошлыми частями и за множество активностей. А вот система «играй за всех» получилась неоднозначной: с одной стороны она интересная, но с другой портит целостность сюжета, а также создает много похожих миссий.

 

Скриншот игры Watch Dogs Legion

 

Оценки:

  • CGMagazine – 75
  • COGconnected – 75
  • Critical Hit – 75
  • DualShockers – 75
  • Game Informer – 90
  • Gamer.no – 50
  • GamesRadar+ – 70
  • GameSpot – 80
  • God is a Geek – 85
  • Metro GameCentral – 60
  • PlayStation Universe – 60
  • Screen Rant – 60
  • Shacknews – 80
  • TheGamer – 70
  • TrueGaming – 85
  • Trusted Reviews – 70
  • VGC – 100
  • Wccftech – 79
  • We Got This Covered – 60
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Ассасин-вор
artuom666 (уровень 7)вчера, 15:05:30
По моему VGC что-то курило перед тем как поставить оценку( или случайно один 0 поставилиpardon)
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