Оценки Wasteland 3

На Metacritic появились первые оценки тактической RPG Wasteland 3 от студии InXile Entertainment. Игра получила множество хвалебных отзывов, и большинство изданий поставили ей высокие оценки.
На момент публикации новости проект имеет 86 баллов на Metacritic (ПК-версия) после 23 рецензий от журналистов. Они хвалят реализацию ролевой составляющей, задания, демонстрацию постапокалиптического мира и прочие аспекты. Видимо, InXile создала претендента на лучшую RPG 2020 года. Ниже приведены оценки от разных порталов.
Wasteland 3 выйдет 28 августа 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.