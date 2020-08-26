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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Оценки Wasteland 3

Опубликовано: вчера, 17:44:23
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На Metacritic появились первые оценки тактической RPG Wasteland 3 от студии InXile Entertainment. Игра получила множество хвалебных отзывов, и большинство изданий поставили ей высокие оценки.

 

Скриншот игры Wasteland 3

 

На момент публикации новости проект имеет 86 баллов на Metacritic (ПК-версия) после 23 рецензий от журналистов. Они хвалят реализацию ролевой составляющей, задания, демонстрацию постапокалиптического мира и прочие аспекты. Видимо, InXile создала претендента на лучшую RPG 2020 года. Ниже приведены оценки от разных порталов.

  • Windows Central – 5/5
  • TheGamer – 5/5
  • Wccftech – 9
  • PCgameN – 9
  • CGMagazine – 9
  • DualShockers – 9
  • Shacknews – 9
  • COGconnected – 90/100
  • GameWatcher – 8.5
  • Attack of the Fanboy – 4.5/5
  • PC Invasion – 8.5
  • PC Gamer – 84/100
  • Spazio Games (Italian) – 8.3
  • Game Revolution – 4/5
  • Screen Rant – 4/5
  • Digital Trends – 4/5
  • Trusted reviews – 4/5
  • GamesRadar – 4/5
  • Everyeye.it (Italian) – 7.5

Wasteland 3 выйдет 28 августа 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)1 час. 30 мин. назад
Smersh писал(а):
Кто нибудь ещё верит критикам? Оценки явно завышены...
Нет, но можно поиграть вторую часть derisive
p.s. я думаю с геймплеем в W3 всё в порядке, тут главное что бы сюжет не подкачал good3
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)4 час. 54 мин. назад
Smersh писал(а):
Кто нибудь ещё верит критикам? Оценки явно завышены...
критик критику рознь, я когда еще ировые журналы читал, то у меня были авторы, мнение которых с моим совпадало в большинстве случаев, и на их оценки я ориентировался, а были и те, с которыми все было наоборот, читай, если они ставили 10 из 10, то игра была тем еще отстоем
так что все относительно
Геймер-ветеран
Sailas77 (уровень 9)вчера, 18:33:24
Smersh писал(а):
Кто нибудь ещё верит критикам? Оценки явно завышены...
Спойлер: нет) А дальше дождитесь нашего обзора.
Капитан
Smersh (уровень 15)вчера, 18:25:20
Кто нибудь ещё верит критикам? Оценки явно завышены...
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