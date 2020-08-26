Оценки Wasteland 3

На Metacritic появились первые оценки тактической RPG Wasteland 3 от студии InXile Entertainment. Игра получила множество хвалебных отзывов, и большинство изданий поставили ей высокие оценки.

На момент публикации новости проект имеет 86 баллов на Metacritic (ПК-версия) после 23 рецензий от журналистов. Они хвалят реализацию ролевой составляющей, задания, демонстрацию постапокалиптического мира и прочие аспекты. Видимо, InXile создала претендента на лучшую RPG 2020 года. Ниже приведены оценки от разных порталов.

Windows Central – 5/5

TheGamer – 5/5

Wccftech – 9

PCgameN – 9

CGMagazine – 9

DualShockers – 9

Shacknews – 9

COGconnected – 90/100

GameWatcher – 8.5

Attack of the Fanboy – 4.5/5

PC Invasion – 8.5

PC Gamer – 84/100

Spazio Games (Italian) – 8.3

Game Revolution – 4/5

Screen Rant – 4/5

Digital Trends – 4/5

Trusted reviews – 4/5

GamesRadar – 4/5

Everyeye.it (Italian) – 7.5

Wasteland 3 выйдет 28 августа 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.