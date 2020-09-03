Оценки Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 выйдет только завтра, 4 сентября, но западная пресса заблаговременно получила доступ к проекту. Профильные СМИ успели обозреть его и выставить оценки.

В целом сборник ремейков первой и второй частей серии понравился журналистами. На Metacritic (PS4-версия) он получил 88 баллов после 20 рецензий. Похожая ситуация и на ПК с Xbox One, хотя там обзоров меньше. Критики хвалят Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 за обновленную графику, дополненный саундтрек, появление обучения и прочие аспекты.

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