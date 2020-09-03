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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Оценки Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Опубликовано: 5 час. 42 мин. назад
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Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 выйдет только завтра, 4 сентября, но западная пресса заблаговременно получила доступ к проекту. Профильные СМИ успели обозреть его и выставить оценки.

 

 

В целом сборник ремейков первой и второй частей серии понравился журналистами. На Metacritic (PS4-версия) он получил 88 баллов после 20 рецензий. Похожая ситуация и на ПК с Xbox One, хотя там обзоров меньше. Критики хвалят Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 за обновленную графику, дополненный саундтрек, появление обучения и прочие аспекты.

Оценки:

  • VG247 – 5/5;
  • VGC – 100/100;
  • IGN – 9/10;
  • Gamespot – 9/10;
  • Press Start – 8/10;
  • Gamesradar – 4/5;
  • Attack of the Fanboy – 4/5;
  • Stevivor – 8/10;
  • Eurogamer Italy – 80/100;
  • Hobby Consolas – 88/100;
  • Gameblog – 8/10;
  • Jeuxvideo.com – 75/100.
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