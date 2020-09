Оценки Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Вам также может быть интересно

Компания Microsoft объявила состав сентябрьской подборки бесплатных игр для подписчиков сервиса Xbox Live Gold. В нее традиционно вошли два проекта для Xbox One и столько же для Xbox 360...

Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum

Студия Daedalic Entertainment опубликовала первый трейлер стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Как понятно из названия, игра будет посвящена Голлуму и его приключениям в известном мире Средиземья...