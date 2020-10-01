НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
32825
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (6)Видео (3)Скриншоты (5)

Оценки Star Wars: Squadrons

Опубликовано: вчера, 17:00:13
Поделиться:  

Релиз Star Wars: Squadrons состоится только завтра, 2 октября, на ПК, PS4 и Xbox One, но западные критики уже успели опробовать игру. Они поделились мнением о проекте и в целом похвалили его. Журналистам понравилось исполнение космических боев, управление разнообразными суднами из вселенной «Звездных войн» и соблюдение канонов разработчиками из Motive Studios.

 

 

На Metacritic ПК-версия Star Wars: Squadrons получила 81 балл после 9 рецензий. С PS4 ситуация обстоит следующая: 78 баллов и 6 обзоров. А на Xbox One пока только одно издание прошло игру.

Оценки Star Wars: Squadrons:

  • The VG247 – 4/5;
  • PCGamesN – 9;
  • Twinfinite – 4,5/5;
  • God is a Geek – 85/100;
  • Game Informer – 8,25;
  • Vandal (Spanish) – 8,4;
  • IGN – 8;
  • Shacknews – 8;
  • Hobby Consolas (Spanish) – 79/100;
  • COGconnected – 75/100;
  • Jeuxvideo (French) – 16/20;
  • Gameblog.fr – 70/100;
  • GamesRadar – 3,5/5.
Вам также может быть интересно
Marvel Avengers – обзор После первых демонстраций Marvel's Avengers многие опытные геймеры задались вопросом: для кого эта игра? Любители качественного сюжета вряд ли посмотрят в сторону супергероики. Хардкорных геймеров отпугнет сервисная модель распространения. Может, ставка тогда делалась на детей... Marvel Avengers – обзор TORGI за Wasteland 3 Следующий розыгрыш состоится 9 октября. Успей испытать удачу! Mafia: Definitive Edition получает freeman. TORGI за Wasteland 3
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 19:12:370Дата релиза The Pathless вчера, 17:20:323Оценки Crash Bandicoot 4: It’s About Time вчера, 17:00:130Оценки Star Wars: Squadrons вчера, 10:02:050Дата релиза дополнения Fallen God для SpellForce 3 вчера, 09:42:497Детали обновленной версии Marvel’s Spider-Man 30.09.2020 20:26:230Подробный рассказ о зомби-режиме в Call of Duty: Black Ops Cold War 30.09.2020 18:53:573Игры PlayStation Plus в октябре 2020 года
Новости игр
Создатели Cyberpunk перерабатывают, но получат вознаграждениеИГРЫ Создатели Cyberpunk перерабатывают, но получат вознаграждение Сегодня CD Projekt RED попала в очередной небольшой скандал. Известный инсайдер и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники заявил, что разработчики из польской студии вынуждены трудиться шесть дней в неделю... Хэллоуинские скины в Mortal Kombat 11ИГРЫ Хэллоуинские скины в Mortal Kombat 11 NetherRealm Studios и Warner Bros. Interactive уже готовятся к празднованию Хэллоуина и предлагают игрокам Mortal Kombat 11 взглянуть на новые скины в наборе All Hallows' Eve. В новом опубликованном трейлере... Torchlight III обзавелся датой релизаИГРЫ Torchlight III обзавелся датой релиза Разработчики Torchlight III сообщили, когда же игра покинет ранний доступ, где она находится с июня этого года. Так, полноценный релиз проекта состоится уже совсем скоро, 13 октября, на ПК, PS4 и Xbox One. Он также создается и для Switch...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Дата релиза дополнения Fallen God для SpellForce 3Ctrl + стрелка вправо