Релиз Star Wars: Squadrons состоится только завтра, 2 октября, на ПК, PS4 и Xbox One, но западные критики уже успели опробовать игру. Они поделились мнением о проекте и в целом похвалили его. Журналистам понравилось исполнение космических боев, управление разнообразными суднами из вселенной «Звездных войн» и соблюдение канонов разработчиками из Motive Studios.

На Metacritic ПК-версия Star Wars: Squadrons получила 81 балл после 9 рецензий. С PS4 ситуация обстоит следующая: 78 баллов и 6 обзоров. А на Xbox One пока только одно издание прошло игру.

Оценки Star Wars: Squadrons: