Студия Gaming Minds и издательство Kalypso Media сегодня, 25 сентября, выпустили на ПК, PS4 и Xbox One экономический симулятор Port Royale 4. Критики заблаговременно получили доступ к проекту и поделились своим мнением о нем.

В целом игра не сильно понравилась журналистам. На Metacritic ПК-версия творения Gaming Minds имеет 72 балла после 9 рецензий. Port Royale 4 на PS4 получил на балл выше, но там пока всего 4 обзора. Вариант для Xbox One успел обзавестись лишь двумя отзывами СМИ, которых по правилам Metacritic недостаточно для вынесения вердикта.

Оценки Port Royale 4: