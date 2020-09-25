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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Оценки Port Royale 4

Опубликовано: 10 час. 51 мин. назад
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Студия Gaming Minds и издательство Kalypso Media сегодня, 25 сентября, выпустили на ПК, PS4 и Xbox One экономический симулятор Port Royale 4. Критики заблаговременно получили доступ к проекту и поделились своим мнением о нем.

 

 

В целом игра не сильно понравилась журналистам. На Metacritic ПК-версия творения Gaming Minds имеет 72 балла после 9 рецензий. Port Royale 4 на PS4 получил на балл выше, но там пока всего 4 обзора. Вариант для Xbox One успел обзавестись лишь двумя отзывами СМИ, которых по правилам Metacritic недостаточно для вынесения вердикта.

Оценки Port Royale 4:

  • Digitally Downloaded – 90;
  • TheXboxHub – 90;
  • Eurogamer Italy – 80;
  • GameWatcher – 80;
  • Strategy Gamer – 80;
  • GameSpew – 80;
  • GameStar – 79;
  • GameSkinny – 70;
  • IGN Italia – 69;
  • COGconnected – 68;
  • SpazioGames – 60;
  • PC Invasion – 55.
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