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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Оценки и релизный трейлер Battletoads

Опубликовано: 4 час. 43 мин. назад
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Сегодня, 20 августа, Dlala Studios, Rare и Xbox Game Studios выпустили на ПК и Xbox One beat 'em up Battletoads. Игра станет перезапуском классической серии, которая была популярной в 90-е годы прошлого века. В честь близкого релиза проекта разработчики опубликовали новый трейлер. Он в шутливой форме показывает, как главные герои Battletoads дают интервью и рассказывают о грядущей игре.

Журналисты заблаговременно получили доступ к свежим «боевым жабам» и уже вынесли свой вердикт. На Metacritic (версия для Xbox One) проект получил 72 балла после 32 обзоров. Мнения рецензентов сильно разделились: одни называют Battletoads интересным и захватывающим переосмыслением, а другие критикуют за неудачные идеи, визуальный стиль и добавление неуместных элементов других жанров.

Official Launch Trailer
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Геймер-ветеран
Sailas77 (уровень 9)1 час. 0 мин. назад
Shtefan писал(а):
Налицо мискомуникэйшон, новость называется "Оценки бутльтодз", а оценок в ней нету. Можно было бы перелинковать хоть на метакритиков.
Следующий раз сделаем списком)
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)1 час. 32 мин. назад
Налицо мискомуникэйшон, новость называется "Оценки бутльтодз", а оценок в ней нету. Можно было бы перелинковать хоть на метакритиков.
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