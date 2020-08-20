Оценки и релизный трейлер Battletoads

Сегодня, 20 августа, Dlala Studios, Rare и Xbox Game Studios выпустили на ПК и Xbox One beat 'em up Battletoads. Игра станет перезапуском классической серии, которая была популярной в 90-е годы прошлого века. В честь близкого релиза проекта разработчики опубликовали новый трейлер. Он в шутливой форме показывает, как главные герои Battletoads дают интервью и рассказывают о грядущей игре.

Журналисты заблаговременно получили доступ к свежим «боевым жабам» и уже вынесли свой вердикт. На Metacritic (версия для Xbox One) проект получил 72 балла после 32 обзоров. Мнения рецензентов сильно разделились: одни называют Battletoads интересным и захватывающим переосмыслением, а другие критикуют за неудачные идеи, визуальный стиль и добавление неуместных элементов других жанров.