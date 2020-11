Hyrule Warriors: Age of Calamity, грядущий эксклюзив Nintendo Switch, выйдет только 20 ноября, но западная пресса уже опробовала игру и поделилась своими впечатлениями. Большинству критиков проект понравился благодаря боевой системе и наличию некоторых особенностей, перекочевавших из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако отдельные журналисты раскритиковали игру из-за слабого повествования и самоповторов.

Оценки Hyrule Warriors: Age of Calamity:

Digitally Downloaded – 5/5;

GameSpew – 9;

IGN – 9;

Shacknews – 9;

COGconnected – 85/100;

Nintendo World Report – 8,5;

Destructoid – 8,5;

Press Start – 8,5;

The Games Machine – 8,4;

Nintendo Life – 8;

Spaziogames (Italian) – 8;

The VG247 – 4/5;

Hobby Consolas (Spanish) – 80/100;

EGM – 8;

GamesRadar – 4/5;

USgamer – 4/5;

Wccftech – 7,8;

Game Informer -7,5;

Critical Hit – 7;

Stevivor – 6,5;

Metro GameCentral – 6;

GameSpot – 6;

Gameblog (French) – 6.