Обзорный трейлер Elden Ring

В новом ролике разработчики из студии FromSoftware рассказали об особенностях мрачной экшен-RPG Elden Ring. Игрокам предстоит отправиться на просторы Междуземья на поиски легендарного Кольца Элден. Этими землями правят великие герои, унаследовавшие кровь Королевы Марики Вечной. Главный протагонист – потомок погасших душ, что когда-то были изгнаны из Междуземья, но теперь были снова призваны на помощь родным местам. Персонажу предстоит бросить вызов оскверненным героям-правителям.

Огромные и полные опасностей земли бесшовно переходят в запутанные подземелья. Исследовать Междуземье можно как на своих двоих, так и верхом на верном скакуне. Самого персонажа можно весьма детально кастомизировать: в этом плане фанаты серии Dark Souls разочарованы не будут. Традиционно для многих игр FromSoftware в игре также будет как кооперативный, так и соревновательный мультиплеер.