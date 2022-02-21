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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 4
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Обзорный трейлер Elden Ring

Опубликовано: 21.02.2022 16:51:43
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В новом ролике разработчики из студии FromSoftware рассказали об особенностях мрачной экшен-RPG Elden Ring. Игрокам предстоит отправиться на просторы Междуземья на поиски легендарного Кольца Элден. Этими землями правят великие герои, унаследовавшие кровь Королевы Марики Вечной. Главный протагонист – потомок погасших душ, что когда-то были изгнаны из Междуземья, но теперь были снова призваны на помощь родным местам. Персонажу предстоит бросить вызов оскверненным героям-правителям.

Огромные и полные опасностей земли бесшовно переходят в запутанные подземелья. Исследовать Междуземье можно как на своих двоих, так и верхом на верном скакуне. Самого персонажа можно весьма детально кастомизировать: в этом плане фанаты серии Dark Souls разочарованы не будут. Традиционно для многих игр FromSoftware в игре также будет как кооперативный, так и соревновательный мультиплеер.

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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)21.02.2022 19:23:56
Несмотря на надоевшую манеру повествования из описания предметов, в Элден Ринг я хотя бы не буду 100% диалогов скипать, как в Форбиден Вэст.
Великий игрок
andystorm (уровень 11)21.02.2022 19:17:19
Прямо на мою днюху релиз. Отличный подарок.yahoo
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)21.02.2022 18:21:42
miharozhnov писал(а):
Осталось совсем чуть-чуть и можно идти в игру года.
ага, до релиза Kirby and the Forgotten Land всего чуть больше месяца.
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 19)21.02.2022 18:16:51
Осталось совсем чуть-чуть и можно идти в игру года.
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