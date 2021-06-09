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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Обзорный трейлер Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Опубликовано: 10 час. 56 мин. назад
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Студия Tuque Games и издательство Wizards of the Coast опубликовали большой обзорный трейлер Dungeons & Dragons: Dark Alliance. В ролике разработчики затронули многие аспекты игры – от сюжета до кооперативной игры и врагов.

Особое внимание создатели уделили особенностям каждого из четверых героев. Дриззт отличается высокой скоростью атаки и умеет призывать призрачного зверя-помощника, Вульфгар полагается на физическую силу и собственный молот, Кэтти-бри стреляет из лука и быстро разрывает дистанцию, а Бруенор обладает отличными показателями защиты.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance выйдет 22 июня 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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