Frima Studio и Kalypso Media опубликовали обзорный трейлер Disciples: Liberation. В нем показали много геймплейных кадров со сражениями, исследованием мира, диалогами и тому подобными.

Битвы в проекте разворачиваются в пошаговом режиме. Игроки смогут применять навыки своих персонажей и использовать слабости врагов, чтобы нанести максимальное количество урона. Исследование мира проходит в изометрическом режиме, а при общении с персонажами открывается отдельное окно с портретами собеседников.

Disciples: Liberation выйдет 21 октября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и S.