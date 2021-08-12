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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Обзорный трейлер Disciples: Liberation

Опубликовано: 5 час. 17 мин. назад
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Frima Studio и Kalypso Media опубликовали обзорный трейлер Disciples: Liberation. В нем показали много геймплейных кадров со сражениями, исследованием мира, диалогами и тому подобными.

Битвы в проекте разворачиваются в пошаговом режиме. Игроки смогут применять навыки своих персонажей и использовать слабости врагов, чтобы нанести максимальное количество урона. Исследование мира проходит в изометрическом режиме, а при общении с персонажами открывается отдельное окно с портретами собеседников.

Disciples: Liberation выйдет 21 октября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

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