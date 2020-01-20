Обновление Queen прибыло в Albion Online

Мультиплеерная RPG Albion Online все еще живет и развивается, регулярно получая свежие обновления. Сегодня вот в игру прибыл бесплатный апдейт Queen, состоящий из одной действительно крупной добавки.

Главной новинкой Queen стали так называемые Убежища – здания, которые силами гильдий можно возводить в Запределье. Для постройки одного придется раздобыть десять миллионов серебра, а также определенное количество дерева, камня и энергии. Впоследствии Убежище предстоит улучшать за дополнительные ресурсы, расширяя площадь, добавляя новые отделы вроде рынка и т.д. Кроме того, Убежище открывает доступ к Битвам и Экспедициям Кристального Измерения, оно дает полезные бонусы и может быть использовано как торговый пункт, штаб-квартира или тайник.