Обновление «Настоящий призрак» для Ghost Recon Breakpoint

Компания Ubisoft представила новое обновление для шутера Ghost Recon Breakpoint под названием «Настоящий призрак». С ним в игре появится режим глубокого погружения со ставкой на реализм – уже 24 марта 2020 на PC, PS4 и Xbox One.

После выхода апдейта играть в Ghost Recon Breakpoint можно будет как со стандартными настройками, так и более реалистичными. Последние подразумевают отсутствие баллов снаряжения, честную систему трофеев и выключение интерфейса. При желании вы сможете отрегулировать даже уровень повреждений (каждое попадание наносит травму), перезарядку (патроны исчезают вместе с выброшенным магазином), количество бинтов и многое, многое другое.