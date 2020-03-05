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Mypulse Опубликовал Mypulse 2
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Обновление «Настоящий призрак» для Ghost Recon Breakpoint

Опубликовано: 11 час. 18 мин. назад
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Компания Ubisoft представила новое обновление для шутера Ghost Recon Breakpoint под названием «Настоящий призрак». С ним в игре появится режим глубокого погружения со ставкой на реализм – уже 24 марта 2020 на PC, PS4 и Xbox One.

После выхода апдейта играть в Ghost Recon Breakpoint можно будет как со стандартными настройками, так и более реалистичными. Последние подразумевают отсутствие баллов снаряжения, честную систему трофеев и выключение интерфейса. При желании вы сможете отрегулировать даже уровень повреждений (каждое попадание наносит травму), перезарядку (патроны исчезают вместе с выброшенным магазином), количество бинтов и многое, многое другое.

Ghost Experience Trailer [RUS]
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новыестарые2 ком.
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Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)2 час. 56 мин. назад
перезарядку (патроны исчезают вместе с выброшенным магазином) - редчайший вид разработчиков, до кого доходит то, что именно так это и работает на само деле
им осталось только понять, точность оружия не зависит от его положения (это я про систему прицеливания)
Опытный геймер
Mihailkozlov (уровень 7)10 час. 57 мин. назад
Интересно когда они добавят в игру напарников под управлением ии как в Бразилии было. Обещали а их как не было так и нет их только голоса их .
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