Объявлена дата выхода Twelve Minutes

Во время трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase студия Annapurna Interactive представила новый трейлер интерактивного триллера Twelve Minutes, сообщающий дату его релиза. Игра станет доступна на Xbox Series X|S, Xbox One и PC 19 августа 2021 года, а также в каталоге сервиса Xbox Game Pass в первый день выхода.

12 Minutes повествует о мужчине, попавшем в петлю времени, где его жену обвиняют в убийстве, а его самого полицейский избивает до смерти. Каждый раз романтический вечер превращается в ужасный кошмар. Игрок застревает в этой ужасающей ситуации, пока не найдет выход и не изменит исход событий.