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Sash Опубликовал Sash 0
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Объявлена дата выхода Twelve Minutes

Опубликовано: 1 час. 52 мин. назад
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Во время трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase студия Annapurna Interactive представила новый трейлер интерактивного триллера Twelve Minutes, сообщающий дату его релиза. Игра станет доступна на Xbox Series X|S, Xbox One и PC 19 августа 2021 года, а также в каталоге сервиса Xbox Game Pass в первый день выхода.

12 Minutes повествует о мужчине, попавшем в петлю времени, где его жену обвиняют в убийстве, а его самого полицейский избивает до смерти. Каждый раз романтический вечер превращается в ужасный кошмар. Игрок застревает в этой ужасающей ситуации, пока не найдет выход и не изменит исход событий.

Official Date Announce Trailer
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