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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2

Объявлена дата выхода и цена PlayStation 5

Опубликовано: 11 час. 50 мин. назад, NeoFlash
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Во время PlayStation 5 Showcase было объявлено то, чего ждали многие геймеры по всему миру. Компания Sony официально представила цену и дату релиза консоли следующего поколения. За версию с Blu-ray приводом нужно будет отдать $500 (46 999 рублей), а цифровой вариант обойдется покупателям в $400 (37 999 рублей).

Поступит в продажу новинка 12 ноября в избранных странах (США, Япония, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея), а до всех остальных регионов доберется 19 ноября.

Предзаказы в пока не объявленных розничных сетях начнут появляться уже с 17 сентября.

 

PlayStation 5

 

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 35 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Просить 50$ за наверняка коротенький спин-офф спуди довольно сильно.
Просить за игры 80 евро это в принципе сильно. Сколько они в РФ будут стоить? 7 тысяч? Совсем уже.
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)10 час. 35 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 17.09.2020 01:18:47
Они в своём блоге и цены на некоторые игры анонсировали. Просить 50$ за наверняка коротенький спин-офф спуди довольно сильно.
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