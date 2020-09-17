Объявлена дата выхода и цена PlayStation 5

Во время PlayStation 5 Showcase было объявлено то, чего ждали многие геймеры по всему миру. Компания Sony официально представила цену и дату релиза консоли следующего поколения. За версию с Blu-ray приводом нужно будет отдать $500 (46 999 рублей), а цифровой вариант обойдется покупателям в $400 (37 999 рублей).

Поступит в продажу новинка 12 ноября в избранных странах (США, Япония, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея), а до всех остальных регионов доберется 19 ноября.

Предзаказы в пока не объявленных розничных сетях начнут появляться уже с 17 сентября.



