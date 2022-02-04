Объявлена дата релиза GTA V на PS5 и Xbox Series X/S

Rockstar рассказала о деталях обновленных версий Grand Theft Auto V для последнего поколения консолей. Они получат графические обновления: улучшение детализации текстур и дальности прорисовки, HDR, трассировку лучей, поддержку 4К и 60 FPS. Игроки также смогут перенести свой прогресс в одиночной кампании и онлайне с PS4 и Xbox One на новые консоли.

Выйдут новые версии на PS5 и Xbox Series X/S 15 марта 2022 года. Помимо этого, Rockstar также сообщила, что ведет работу над GTA VI: продолжение знаменитой серии сейчас находится на ранних этапах разработки.