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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Объявлена дата релиза Crash Bandicoot 4: It's About Time на ПК

Опубликовано: 4 час. 59 мин. назад
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Студия Toys for Bob и издательство Activision объявили, что Crash Bandicoot 4: It's About Time появится на персональных компьютерах 26 марта 2021 года. Это на две недели позже, чем на PS5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch, где игра выйдет уже сегодня.

Напомним: четвертая часть франшизы представляет собой трехмерный платформер, в котором нужно проходить уровни с полосами препятствий. Разработчики реализовали в Crash Bandicoot 4 много персонажей со своими умениями, маски, которые вводят специальные механики манипулирования пространством и прочие особенности.

 

 

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