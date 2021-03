Объявлена дата релиза Crash Bandicoot 4: It's About Time на ПК

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time NSwitch / PS4 / PS5 / Series X / XOne / ПК

Студия Toys for Bob и издательство Activision объявили, что Crash Bandicoot 4: It's About Time появится на персональных компьютерах 26 марта 2021 года. Это на две недели позже, чем на PS5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch, где игра выйдет уже сегодня.

Напомним: четвертая часть франшизы представляет собой трехмерный платформер, в котором нужно проходить уровни с полосами препятствий. Разработчики реализовали в Crash Bandicoot 4 много персонажей со своими умениями, маски, которые вводят специальные механики манипулирования пространством и прочие особенности.