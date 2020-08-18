Объявлена дата релиза Baldur's Gate III в раннем доступе

Как и было обещано, во время прямой трансляции Panel From Hell разработчики из Larian Studios объявили новую дату релиза амбициозной RPG Baldur's Gate III. Проект выйдет в раннем доступе Steam и в Google Stadia уже 30 сентября. Создатели не соврали, когда говорили, что долго ждать не придется. Ранее Larian планировала выпустить игру в августе.

На Panel From Hell зрителям также показали несколько геймплейных отрывков из Baldur's Gate III. В одном из них главная героиня общается с мозгом умершего человека, который стал самостоятельным живым организмом. Этот эпизод показан в ролике, представленном ниже.