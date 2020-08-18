НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
611861
Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
Общая информацияНовости (8)Блоги (1)Видео (5)Скриншоты (31)Геймарт (1)Похожие игры (1)

Объявлена дата релиза Baldur's Gate III в раннем доступе

Опубликовано: 18.08.2020 21:50:38
Поделиться:  

Как и было обещано, во время прямой трансляции Panel From Hell разработчики из Larian Studios объявили новую дату релиза амбициозной RPG Baldur's Gate III. Проект выйдет в раннем доступе Steam и в Google Stadia уже 30 сентября. Создатели не соврали, когда говорили, что долго ждать не придется. Ранее Larian планировала выпустить игру в августе.

На Panel From Hell зрителям также показали несколько геймплейных отрывков из Baldur's Gate III. В одном из них главная героиня общается с мозгом умершего человека, который стал самостоятельным живым организмом. Этот эпизод показан в ролике, представленном ниже.

Intellect Devourer Gameplay
Вам также может быть интересно
Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц» Rocksteady Studios, известная по трилогии Batman: Arkham, на официальном аккаунте в Twitter внезапно анонсировала свой следующий проект – игру по мотивам «Отряда самоубийц». Ее полноценная демонстрация состоится 22 августа... Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц» Saber Interactive приобрела 4A Games THQ Nordic и Embracer Group через дочернюю компанию Saber Interactive приобрели разработчиков серии Metro – 4A Game. В сделку вошел игровой движок компании и франшиза Metro, однако студия продолжит работать как независимая... Saber Interactive приобрела 4A Games
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Капитан
Smersh (уровень 15)10 час. 5 мин. назад
Как я играл в D:OS2 . С огромным увлечением прошёл 1 акт,но как только перешёл на материк стало скучно и нудно...до сих пор не могу пройти.Нужно буквально заставлять себя играть,притом что первый акт готов перепроходить с удовольствием.Будет обидно ,если ситуация повториться с Baldur's Gate III
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)вчера, 22:42:44
Да у них там на стриме своя атмосфера былаgrin:
+ Открыть спойлер

Вообще все здорово, обещают выпустить первый акт - где-то на 20 часов, плюс больше возможностей и активностей по сравнению с ранним доступом D:OS2.
Еще полную версию синематика показали:


CeMeH писал(а):
Надеюсь, кооп прикрутят - тогда все огрехи простят.
Кооп будет, но как я понял не сразу, позже добавят на 4 игроков.
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)18.08.2020 22:05:46
Вид броска икосаэдра при проверках навыка вызывает флешбеки и синдром Туретта - вечно он в самый ответственный момент выдает лажу threaten.
Надеюсь, кооп прикрутят - тогда все огрехи простят.smile
А пожиратель разума хорош.
Игровые новoсти
1 час. 34 мин. назад1Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia 3 час. 29 мин. назад2Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 лишилась ведущих руководителей 6 час. 14 мин. назад0Опубликованы системные требования Baldur's Gate 3 10 час. 31 мин. назад3Названа точная дата запуска EA Play в Steam 18.08.2020 21:50:383Объявлена дата релиза Baldur's Gate III в раннем доступе 18.08.2020 18:35:050Total War: Three Kingdoms получит дополнение The Furious Wild 18.08.2020 18:03:200Mortal Shell стала доступна на всех платформах
Новости игр
Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of PersiaСЛУХИ Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia На сайте гватемальского сервиса цифровой дистрибуции MAX засветился ремейк Prince of Persia. Информация о том, какая именно игра из серии будет обновлена отсутствует. Самый явный кандидат – The Sands of Time 2003 года... Проверенный инсайдер намекнул на дату релиза ремастеров Mass EffectСЛУХИ Проверенный инсайдер намекнул на дату релиза ремастеров Mass Effect Слухи о том, что Electronic Arts и BioWare собираются выпустить комплект ремастеров трех частей Mass Effect, уже несколько месяцев витают в Сети. А недавно проверенный инсайдер Джефф Грабб намекнул на их дату релиза... Скриншот и детали Marvel's Spider-Man: Miles MoralesИГРЫ Скриншот и детали Marvel's Spider-Man: Miles Morales Разработчики из Insomniac Games опубликовали новый скриншот и раскрыли свежие детали Marvel's Spider-Man: Miles Morales – самостоятельного дополнения к Marvel's Spider-Man с Майлзом Моралесом в главной роли...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Названа точная дата запуска EA Play в SteamCtrl + стрелка влево Total War: Three Kingdoms получит дополнение The Furious WildCtrl + стрелка вправо