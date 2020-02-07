Об особенностях Immortal Realms: Vampire Wars в новом ролике

Компания Kalypso Media и студия Palindrome Interactive опубликовали новый ролик, посвященный готовящейся пошаговой стратегии Immortal Realms: Vampire Wars. Прежде раннюю версию игры можно было оценить после предзаказа в официальном магазине Kalypso или в Steam, а теперь аналогичную возможность получили обладатели Xbox One.

В видео девелоперы поведали о нескольких изменениях и нововведениях. Так, в игре появилась система воодушевления, которая дает лордам различные задания в ходе сражений. Выполняя их, командиры активируют определенные бонусы для своих армий. Также были добавлены святилища, награждающие захватчика новыми юнитами или умениями.

Без новых карт тоже не обошлось – всего четыре штуки, созданные вручную и связанные с осадой крепости. А еще разработчики немного расширили систему способностей лордов в режиме королевства, добавили постепенный визуальный апгрейд локаций, добавили несколько новых эффектов от провинций и улучшили камеру обзора.

Премьера Immortal Realms: Vampire Wars должна состояться где-то весной 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.