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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Об особенностях Immortal Realms: Vampire Wars в новом ролике

Опубликовано: 5 час. 38 мин. назад
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Компания Kalypso Media и студия Palindrome Interactive опубликовали новый ролик, посвященный готовящейся пошаговой стратегии Immortal Realms: Vampire Wars. Прежде раннюю версию игры можно было оценить после предзаказа в официальном магазине Kalypso или в Steam, а теперь аналогичную возможность получили обладатели Xbox One.

В видео девелоперы поведали о нескольких изменениях и нововведениях. Так, в игре появилась система воодушевления, которая дает лордам различные задания в ходе сражений. Выполняя их, командиры активируют определенные бонусы для своих армий. Также были добавлены святилища, награждающие захватчика новыми юнитами или умениями.

Без новых карт тоже не обошлось – всего четыре штуки, созданные вручную и связанные с осадой крепости. А еще разработчики немного расширили систему способностей лордов в режиме королевства, добавили постепенный визуальный апгрейд локаций, добавили несколько новых эффектов от провинций и улучшили камеру обзора.

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Премьера Immortal Realms: Vampire Wars должна состояться где-то весной 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

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