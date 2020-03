Об особенностях Chains of Hate – новой главы для Dead by Daylight

Dead by Daylight

Dead by Daylight NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Новая глава Chains of Hate для сессионного хоррора Dead by Daylight уже доступна. К релизу девелоперы опубликовали тематический трейлер, где рассказывается об особенностях добавленного контента.

Новым убийцей Chains of Hate оказался охотник за головами Калеб Куин. Преследуя выживших, он использует мощную винтовку с копьем, которая прибивает жертв к различным препятствиям. Вдобавок его атаки накладывают болезненный эффект «Глубокая рана».

Зарина Кассир – это новый выживший дополнения. Спустившись с крюка, девушка временно становится невидимой для убийцы и перестает издавать стоны боли. Также она умеет лечить напарников – частично и лишь при полном здоровье.

Без новой карты в DLC тоже не обошлось. Локация Dead Dawg Saloon хранит зловещие секреты и выполнена в стиле мрачного Дикого Запада. Приобрести Chains of Hate для Dead by Daylight можно прямо сейчас на PC, PS4 и Xbox One (позже и на NSwitch).