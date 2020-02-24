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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

О важных особенностях Xbox Series X от Фила Спенсера

Опубликовано: вчера, 17:45:19, Mypulse
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Глава Xbox Фил Спенсер поделился сегодня свежей информацией о консоли следующего поколения Xbox Series X. В центре внимания оказались технические характеристики устройства и некоторые другие функции.

 

Xbox Series X картинка

 

Вкратце об особенностях Xbox Series X:

  • Наличие SSD-накопителя.
  • Современный графический процессор мощностью 12 терафлопс (в восемь раз выше, чем у обычной Xbox One).
  • Главный процессор от AMD, основанный на архитектурах Zen 2 и RDNA 2.
  • Поддержка технологии рейтрейсинга.
  • Поддержка технологии Variable Rate Shading – переменной частоты затенения, что позволяет девелоперам сосредотачивать ресурсы на важных объектах окружения. Итог: больше FPS без особого ущерба общей картинке.
  • Функция быстрого возобновления – открытие одной из свернутых игр практически мгновенно и без экранов загрузки.
  • Более отзывчивый контроллер.
  • Поддержка 120 кадров в секунду.
  • Разъем HDMI 2.1 с режимом автоматической активации низкой задержки.
  • Обратная совместимость с играми на Xbox One (включая те игры, которые работают в аналогичном режиме между Xbox One, Xbox 360 и первой Xbox).
  • Наличие сервиса Xbox Game Pass с текущими опциями и предложениями.
  • Функция умной доставки: независимо от того, на какой Xbox вы играете, вам будет выдаваться нужная версия игры сразу после ее единоразовой покупки.

 

Премьера Xbox Series X состоится уже в конце 2020 года.

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