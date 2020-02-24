О важных особенностях Xbox Series X от Фила Спенсера

Глава Xbox Фил Спенсер поделился сегодня свежей информацией о консоли следующего поколения Xbox Series X. В центре внимания оказались технические характеристики устройства и некоторые другие функции.

Вкратце об особенностях Xbox Series X:

Премьера Xbox Series X состоится уже в конце 2020 года.

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