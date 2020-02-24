О важных особенностях Xbox Series X от Фила Спенсера

Опубликовано: вчера, 17:45:19
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Mypulse
Глава Xbox Фил Спенсер поделился сегодня свежей информацией о консоли следующего поколения Xbox Series X. В центре внимания оказались технические характеристики устройства и некоторые другие функции.
- Наличие SSD-накопителя.
- Современный графический процессор мощностью 12 терафлопс (в восемь раз выше, чем у обычной Xbox One).
- Главный процессор от AMD, основанный на архитектурах Zen 2 и RDNA 2.
- Поддержка технологии рейтрейсинга.
- Поддержка технологии Variable Rate Shading – переменной частоты затенения, что позволяет девелоперам сосредотачивать ресурсы на важных объектах окружения. Итог: больше FPS без особого ущерба общей картинке.
- Функция быстрого возобновления – открытие одной из свернутых игр практически мгновенно и без экранов загрузки.
- Более отзывчивый контроллер.
- Поддержка 120 кадров в секунду.
- Разъем HDMI 2.1 с режимом автоматической активации низкой задержки.
- Обратная совместимость с играми на Xbox One (включая те игры, которые работают в аналогичном режиме между Xbox One, Xbox 360 и первой Xbox).
- Наличие сервиса Xbox Game Pass с текущими опциями и предложениями.
- Функция умной доставки: независимо от того, на какой Xbox вы играете, вам будет выдаваться нужная версия игры сразу после ее единоразовой покупки.
Премьера Xbox Series X состоится уже в конце 2020 года.