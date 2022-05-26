НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
roma911 Опубликовал roma911 1

Sony поделилась количеством проданных игр

Опубликовано: 7 мин. назад, roma911
Поделиться:  

Sony хочет утроить доход от PC в течение следующих 12 месяцев. Об этом компания заявила во время своего финансового брифинга. Эти планы появились благодаря выросшей выручке от портированных игр. Так, если в 2020 году она составила 35 млн долларов, то уже в 2021 году равнялась уже 80 млн долларов. По прогнозам Sony, к концу 2022 финансового года она преодолеет планку 300 млн долларов.

Во время финансового брифинга компания также поделилась данными о количестве проданных игр на PC за предыдущий финансовый год. Лидером является Horizon Zero Dawn. Компании удалось продать 2,4 млн копий игры. Следом за ней идет God of War с 917 000 проданных экземпляров. Замыкает тройку лидеров Days Gone с 852 000 купленными единицами.

 

Скриншот игры God of War

 

В этом году ожидается релиз на PC Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Также ходят слухи о порте Returnal, вышедшей для PS5, но о ней компания еще не заявляла официально.

Последним заявлением Sony стало желание выпустить треть своих проектов на PC к 2025 году. Уже к концу этого финансового года владельцы этой платформы будут иметь доступ к 20% играм Sony.

Вам также может быть интересно
Sony объявила о покупке Bungie Вслед за громкой новостью о покупке компанией Microsoft студии Activision Blizzard, Sony Interactive Entertainment не осталась в стороне и объявила о покупке Bungie, разработчиков Destiny и первых частей серии Halo... Sony объявила о покупке Bungie Официальные системные требования Elden Ring После недавней публикации на странице в Steam минимальных системных требований Elden Ring, которые были вскоре удалены, компания Bandai Namco сообщила официальные требования. Несмотря на то, что игра заглянет... Официальные системные требования Elden Ring
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Почетный геймер
2000_s_boy (уровень 8)5 мин. назад
хе хе. Сейчас у сонибоев бомбанёт, а плойка станет хуже продаватьсяroflcrazy
Игровые новoсти
7 мин. назад1Sony поделилась количеством проданных игр 47 мин. назад0Стала известна дата выхода JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R 3 час. 38 мин. назад0Вышел релизный трейлер Sniper Elite 5 9 час. 12 мин. назад0В V Rising добавили оффлайн-режим вчера, 20:32:150The Cycle: Frontier обзавелась датой выхода 25.05.2022 17:44:570Yomawari 3 выйдет на западе этой осенью 25.05.2022 13:21:001Авторы симулятора свиданий Dream Daddy анонсировали хоррор-игру
Новости игр
Анонсирована консольная версия GloomhavenИГРЫ Анонсирована консольная версия Gloomhaven Разработчики из Saber Interactive вместе с издателем Asmodee Digital анонсировали выход консольной версии тактической RPG Gloomhaven. Он должен состояться в течение 2023 года. Но на каких именно платформах можно будет... The Dust официально анонсировали разработку I, the InquisitorИГРЫ The Dust официально анонсировали разработку I, the Inquisitor Разработчики из The Dust анонсировали новый проект в жанре приключенческого боевика под названием I, the Inquisitor. Игра основана на книгах Яцека Пекары. Сюжет его произведений разворачивается вокруг альтернативной... Состоялся анонс нового хоррора от PixelsplitИГРЫ Состоялся анонс нового хоррора от Pixelsplit Разработчики из инди-студии Pixelsplit представили свой следующий проект под названием Reveil. Нас ждет хоррор игра, сюжет которой будет разворачиваться вокруг сюрреалистичного цирка имени Братана Нельсона...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Стала известна дата выхода JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle RCtrl + стрелка вправо