Sony поделилась количеством проданных игр

Sony хочет утроить доход от PC в течение следующих 12 месяцев. Об этом компания заявила во время своего финансового брифинга. Эти планы появились благодаря выросшей выручке от портированных игр. Так, если в 2020 году она составила 35 млн долларов, то уже в 2021 году равнялась уже 80 млн долларов. По прогнозам Sony, к концу 2022 финансового года она преодолеет планку 300 млн долларов.

Во время финансового брифинга компания также поделилась данными о количестве проданных игр на PC за предыдущий финансовый год. Лидером является Horizon Zero Dawn. Компании удалось продать 2,4 млн копий игры. Следом за ней идет God of War с 917 000 проданных экземпляров. Замыкает тройку лидеров Days Gone с 852 000 купленными единицами.

В этом году ожидается релиз на PC Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Также ходят слухи о порте Returnal, вышедшей для PS5, но о ней компания еще не заявляла официально.

Последним заявлением Sony стало желание выпустить треть своих проектов на PC к 2025 году. Уже к концу этого финансового года владельцы этой платформы будут иметь доступ к 20% играм Sony.