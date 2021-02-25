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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Новый видеодневник Humankind посвящен сражениям

Опубликовано: 7 час. 6 мин. назад
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Разработчики из Amplitude Studios при поддержке издательства SEGA выпустили новый видеодневник Humankind – масштабной пошаговой стратегии, которая создается с оглядкой на серию Civilization.

В свежем ролике авторы подробно рассказали о сражениях в игре. Они поведали об особенностях боевых механик и о том, при каких условиях пользователям придется сражаться. Отдельно разработчики сообщили о том, как военные действия в Humankind отличаются от драк в проектах аналогичного жанра.

Игра выйдет 22 апреля 2021 года на ПК (Steam и Epic Games Store).

Feature Focus: Art of War

 

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