Новый видеодневник Humankind посвящен сражениям

Разработчики из Amplitude Studios при поддержке издательства SEGA выпустили новый видеодневник Humankind – масштабной пошаговой стратегии, которая создается с оглядкой на серию Civilization.

В свежем ролике авторы подробно рассказали о сражениях в игре. Они поведали об особенностях боевых механик и о том, при каких условиях пользователям придется сражаться. Отдельно разработчики сообщили о том, как военные действия в Humankind отличаются от драк в проектах аналогичного жанра.

Игра выйдет 22 апреля 2021 года на ПК (Steam и Epic Games Store).