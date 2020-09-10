Новый трейлеры Immortals: Fenyx Rising подтверждение даты релиза

Во время трансляции Ubisoft Forward была подтверждена дата релиза Immortals: Fenyx Rising, информация о которой утекла в сеть несколько дней назад в виде слуха. Теперь все официально – проект, ранее известный под названием Gods and Monsters, поступит в продажу 3 декабря 2020 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox One.

Также разработчики представили весьма детальный обзор игровых особенностей в весьма продолжительном ролике.

Кроме этого, в пост-шоу Ubisoft показала 11 минут геймплея с комментариями разработчиков.