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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 5
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Новый трейлеры Immortals: Fenyx Rising подтверждение даты релиза

Опубликовано: 10.09.2020 22:48:12
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Во время трансляции Ubisoft Forward была подтверждена дата релиза Immortals: Fenyx Rising, информация о которой утекла в сеть несколько дней назад в виде слуха. Теперь все официально – проект, ранее известный под названием Gods and Monsters, поступит в продажу 3 декабря 2020 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox One.

World Premiere Trailer [RUS]

Также разработчики представили весьма детальный обзор игровых особенностей в весьма продолжительном ролике.

Gameplay Overview [RUS]

Кроме этого, в пост-шоу Ubisoft показала 11 минут геймплея с комментариями разработчиков.

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Заместитель подручного
VladPlasmius (уровень 19)11.09.2020 12:03:47
Вот что надо было делать, а не две последние части ассассины. А то в итоге ассассине не рыба не мясо, и не новым игрокам и не старым. А тут разрабам дают разгуляться во всей красе и не сдерживать себя узами лора ассассинов который уже давно потерян
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)11.09.2020 07:55:55
Сообщение отредактировано пользователем 11.09.2020 07:57:03
Тю блин.. Юбики свою Зельду запилить решили dirol
Игровой разум
Artorias (уровень 24)11.09.2020 06:20:29
Сообщение отредактировано пользователем 11.09.2020 06:39:42
Крута эта уже не одиссей здесь больше мифов и эта интересна.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10.09.2020 23:52:58
DesmondSlade писал(а):
odyssey of the wild crazy
The Legend of Zelda: Breath of Assassin
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)10.09.2020 23:44:40
odyssey of the wild crazy
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