Ryu Ga Gotoku Studio и SEGA опубликовали новый трейлер Yakuza: Like a Dragon – седьмой части знаменитой японской франшизы. Ролик насыщен зрелищными кадрами из заставок и игровых моментов. В них показываются персонажи и роли, которые сможет принимать главный герой во время прохождения. Последние определяют умения, используемые в бою.

Вторая половина видео демонстрирует дополнительные занятия в Yakuza: Like a Dragon. К ним относится игра на гитаре, развлечения на аркадных автоматах, кулачные бои, ставки и прочее.

На Западе проект Ryu Ga Gotoku Studio выйдет 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Версия для PlayStation 5 задержится до 2 марта.