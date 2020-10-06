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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Новый трейлер Yakuza: Like a Dragon

Опубликовано: 2 час. 29 мин. назад
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Ryu Ga Gotoku Studio и SEGA опубликовали новый трейлер Yakuza: Like a Dragon – седьмой части знаменитой японской франшизы. Ролик насыщен зрелищными кадрами из заставок и игровых моментов. В них показываются персонажи и роли, которые сможет принимать главный герой во время прохождения. Последние определяют умения, используемые в бою.

Вторая половина видео демонстрирует дополнительные занятия в Yakuza: Like a Dragon. К ним относится игра на гитаре, развлечения на аркадных автоматах, кулачные бои, ставки и прочее.

На Западе проект Ryu Ga Gotoku Studio выйдет 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Версия для PlayStation 5 задержится до 2 марта.

The Quest Begins
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