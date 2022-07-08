Новый трейлер WRC Generations посвятили гибридным автомобилям

Разработчики из Kylotonn в рамках мероприятия Nacon Connect презентовали новый трейлер WRC Generation, посвященный трем автомобилям Rally1 с гибридными двигателями. Как отмечают авторы, введение этой системы добавляет в игру новые стратегии.

Generation станет последней официальной игрой по WRC от парижской студии Kylotonn перед тем, как лицензия перейдет к Electronic Arts в 2023 году. По этой причине последняя часть должна стать самой амбициозной, насыщенной, реалистичной и захватывающей.

WRC Generations выйдет 13 октября для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PC и Nintendo Switch.