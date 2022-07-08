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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Новый трейлер WRC Generations посвятили гибридным автомобилям

Опубликовано: 4 час. 9 мин. назад
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Разработчики из Kylotonn в рамках мероприятия Nacon Connect презентовали новый трейлер WRC Generation, посвященный трем автомобилям Rally1 с гибридными двигателями. Как отмечают авторы, введение этой системы добавляет в игру новые стратегии.

Generation станет последней официальной игрой по WRC от парижской студии Kylotonn перед тем, как лицензия перейдет к Electronic Arts в 2023 году. По этой причине последняя часть должна стать самой амбициозной, насыщенной, реалистичной и захватывающей.

WRC Generations выйдет 13 октября для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PC и Nintendo Switch.

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