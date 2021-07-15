Новый трейлер Weird West

WolfEye Studios и Devolver Digital опубликовали новый трейлер экшен-RPG с элементами immersive sim Weird West. В ролике раскрыли сроки релиза и продемонстрировали многие аспекты грядущего проекта.

Видео подтверждает, что в игре немало внимания уделяется сюжету. Пользователям предстоит пережить приключения за разных героев. У каждого из них есть уникальные боевые способности, например, превращение в оборотня или магия. Задания в проекте предусматривают моральный выбор, а в диалогах присутствует несколько вариантов ответа.

Weird West выйдет в конце 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.