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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Новый трейлер Weird West

Опубликовано: 6 час. 48 мин. назад
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WolfEye Studios и Devolver Digital опубликовали новый трейлер экшен-RPG с элементами immersive sim Weird West. В ролике раскрыли сроки релиза и продемонстрировали многие аспекты грядущего проекта.

Видео подтверждает, что в игре немало внимания уделяется сюжету. Пользователям предстоит пережить приключения за разных героев. У каждого из них есть уникальные боевые способности, например, превращение в оборотня или магия. Задания в проекте предусматривают моральный выбор, а в диалогах присутствует несколько вариантов ответа.

Weird West выйдет в конце 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Journey Trailer [RUS]
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